В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Госдуме предложили установить минимальную цену на табачные изделия в России, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.

«По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды», — говорится в сообщении

Сергей Катасонов отметил, что 95% легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы назначить минимальную цену в 85 рублей.

«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — всё это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену», — сказал депутат.

По его словам, пока минимальная цена на табак еще не рассчитана и не определена.

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