По данным на 6 утра, «Единая Россия» набирает на выборах в Госсовет РТ 72,99% голосов

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). После обработки 1,9 млн действительных бюллетеней на выборах в Государственный Совет Татарстана VI созыва лидирует партия «Единая Россия». Она набирает 72,99% голосов избирателей. Это следует из данных ЦИК РТ на 5.58 9 сентября.

Второе место занимает КПРФ с 10.58% голосов избирателей, третье — ЛДПР с 3,68%.

«Коммунисты России» получают 3,59% голосов, «Справедливая Россия» набирает 3,89%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,38 %, а «Партия Роста» — 1,84%.

Всего участковая избирательная комиссия получила 2,6 млн бюллетеней, избирателям в помещении для голосования было выдано 1,9 млн бюллетеней. Избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования, было выдано 55 тыс. 939 бюллетеней.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва прошли в воскресенье, 8 сентября.

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