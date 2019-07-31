В Татарстане сохранится умеренно теплая погода

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 9 сентября, на территории Татарстана сохранится умеренно теплая погода, информирует Гидрометцентр РТ.

Местами, за исключением юго-запада и юга республики, вероятны небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. В ночные и утренние часы в отдельных районах опять опустится туман, предупреждают синоптики.

В темное время суток столбики термометров могут опуститься до 5 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что метеорологи пообещали сохранение теплой погоды в Татарстане как минимум до середины начавшейся недели.

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