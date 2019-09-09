В Арском районе на избирательном участке местную жительницу поздравили с днем рождения

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В день выборов депутатов Госсовета Татарстана Разиня Загидуллина из деревни Верхний Пшалым Арского района РТ отмечала свое 44-летие. Она голосовала на избирательном участке, который находится в деревне Урняк. Здесь женщину поздравили с днем рождения и вручили памятный подарок.

Разиня Загидуллина долгие годы возглавляла почтовое отделение в деревне Урняк. Сейчас она работает оператором почтового отделения в Арске и одновременно руководит почтовым отделением в деревне Утар-Аты.

«Участие в выборах считаю своим гражданским долгом, поэтому никогда не пропускаю выборы, всегда с удовольствием в них участвую», – заметила Загидуллина.

Аналогичный случай, когда избирательница пришла на выборы в собственный день рождения, произошел в Черемшанском районе РТ.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.