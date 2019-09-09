Футболисты «Эвереста» пришли на выборы Госсовета РТ всей командой

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В единый день голосования в Высокогорском районе Татарстана на избирательный участок прибыла местная футбольная команда «Эверест».

Спортсмены решили воспользоваться правом голоса перед тем, как отправиться на матч в Набережные Челны с клубом «КАМАЗ», пишет газета «Высокогорские вести».

«Выборы нужны для того, чтобы мы выбрали вектор развития нашего района. И выбор этот зависит от жителей района, в частности, от нашей команды», – заявил изданию футболист «Эвереста» Александр Петухов.

Команда из Высокой Горы – лидер турнирной таблицы, особо отмечает местная газета.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.

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