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Татар-информ

9 сентября 2019, 01:26

ПолитикаОбщество

Жительницу Черемшанского района РТ поздравили с днем рождения на избирательном участке

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ПолитикаОбщество

Жительницу Черемшанского района РТ поздравили с днем рождения на избирательном участке

Гульсира Ахметшина до выхода на заслуженный отдых была председателем избирательной комиссии.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Жительницу села Нижний Чегодай Черемшанского района Татарстана Гульсиру Ахметшину встретили на избирательном участке с цветами. В воскресенье она отмечала свой день рождения.

Проработавшая много лет бухгалтером в колхозе Гульсира Ахметшина и сама до выхода на заслуженный отдых была председателем избирательной комиссии.

«В нашей деревне выборы всегда проходили как праздник. Избирателей встречали с музыкой, звучали песни, люди даже танцевали, – вспомнила Ахметшина. – Выборы – очень важное событие, и мы, как всегда, ждем перемен в лучшую сторону». Будущим депутатам она пожелала, чтобы они работали во благо народа, прислушиваясь к мнениям людей.

В Нижнечегодайском ДК, как и в прежние годы, звучала музыка. Пришедших на избирательный участок приглашали попить чая на открытом воздухе. Гульсира Фахразыевна вместе с подругами попробовала угощения и пригласила их к себе домой на день рождения.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.  

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