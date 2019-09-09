По мнению наблюдателей, в Азнакаевском районе выборы проходили чисто и прозрачно

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе Татарстана на всех избирательных участках в единый день голосования работали наблюдатели от различных партий. Наблюдатели отмечали отсутствие нарушений и прозрачность процедуры.

«Понимая, что выборы – важное политическое событие, азнакаевцы серьезно подходят к выполнению своего гражданского долга. Голосование проходит спокойно, организованно», – рассказала наблюдатель из Общественной палаты РТ Гульнара Галиева, работающая на избирательном участке № 508.

Избирательный участок № 508 – один из больших, где голосует наибольшее число избирателей. Здесь зарегистрированы 1722 избирателя, проживающих в микрорайоне Яна Юл. Для их доставки на участок был выделен специальный автобус. В Азнакаевском районе правопорядок на участках обеспечивали 68 сотрудников отдела внутренних дел.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.

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