Явка избирателей в Лаишевском районе РТ составила от 70 до 75%

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Явка избирателей на выборы депутатов Государственного Совета Татарстана в Лаишевском районе республики составила 70–75%.

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Елена Сюнина, грубых нарушений в районе не зафиксировано.

На выборах-2019 в Лаишевском районе образованы 54 участковые избирательные комиссии, в работе которых задействовано примерно 350 человек. Всего в муниципалитете насчитывается около 35 тыс. избирателей.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане прошел единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев.

Выборы прошли при высокой явке избирателей. Голосование освещали 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следил беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках – до 25 человек. По данным ЦИК РТ, выборы прошли без нарушений, жалоб не поступало.

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