Тимерзянов: Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларативной гражданской позиции

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана на избирательном участке № 64, организованном на базе гимназии № 96 Казани.

«На этом участке я голосую не первый год, и нынче, по-моему, впервые за все выборы, здесь было такое большое количество наблюдателей. При этом они очень активные, следят за каждым шагом не только сотрудников избирательного участка, но и каждого избирателя. Видно, что и работники самих избирательных комиссий, и наблюдатели – люди очень подготовленные, ответственные, поэтому уверен в том, что чистота избирательного процесса будет обеспечена», – сказал главный федеральный инспектор.

При этом он посетовал на то, что некоторые избиратели еще не до конца понимают важность голоса каждого. «Высказываться кулуарно – это одно, а когда человек использует возможность выразить свое мнение законным путем – это, я считаю, говорит о наличии у него настоящей, а не декларативной, словесной гражданской позиции. О том, что происходящее в обществе ему действительно небезразлично», – подчеркнул Тимерзянов.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.

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