Руководитель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров: Среди кандидатов нет случайных людей

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана и член Общественной палаты РТ Тимур Кадыров проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета на избирательном участке № 271, организованном в здании Казанского аграрного университета.

Среди пришедших сюда было много молодых семей с детьми. Общественник тоже пришел на выборы вместе с женой и четырехлетней дочерью.

«Воскресенье же, да и погода отличная. К тому же обещал дочке погулять в парке, где сегодня проходят праздничные мероприятия. Вообще-то мы гуляем там почти каждый выходной, и не только летом, но и зимой. Благо, теперь в наших парках и скверах все к этому располагает, и дочка всегда в восторге от этих прогулок», – заметил Тимур Кадаров.

По мнению обшественника, программу благоустройства общественных пространств необходимо продолжить, и это направление работы должно быть на контроле в том числе у вновь избранного парламента республики.

«На мой взгляд, активная позиция депутатов предыдущего V созыва заслуживает высокой оценки, – высказал свою точку зрения основатель и руководитель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана. – Мне приходилось лично участвовать в заседаниях некоторых парламентских комитетов, и я был свидетелем тому, насколько активно депутаты стремились донести свою позицию».

«Уже сейчас понятно, – продолжил он, – что в составе депутатского корпуса произойдут изменения, появятся новые лица, но очевидно, что это тоже люди не случайные, в своей сфере это профессионалы высокого уровня, от которых мы вправе ожидать такой же эффективной работы в республиканском парламенте. Уверен, что и для них приоритетом будет все то, что сегодня особенно волнует татарстанцев. Это, в частности, вопросы изучения родного языка в школах и детских садах, которые нуждаются в новых, более современных методиках».

«Надеюсь, что депутаты Госсовета возьмут на свой контроль и программу благоустройства дворов. Я считаю, здесь важно не просто перечислять деньги управляющим компаниям, но и максимально учитывать пожелания самих жителей», – добавил Тимур Кадыров.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

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