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Татар-информ

9 сентября 2019, 00:36

ПолитикаОбщество

Фермеры деревни Татарское Муллино Алькеевского района проголосовали за стабильность

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ПолитикаОбщество

Фермеры деревни Татарское Муллино Алькеевского района проголосовали за стабильность

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В маленькой деревне Татарское Муллино Алькеевского района РТ успешно работают четыре семейные фермы. Все фермеры ранним воскресным утром пришли на избирательный участок № 747 и проголосовали.

Такое раннее голосование понятно, потому что крестьяне с самого утра уже на ногах: одни ухаживают за скотиной, другие запасают для животных корм, готовясь к зиме.

Самый старший из фермеров – Фарит Гиматдинов организовал свое хозяйство еще в 2012 году. Единый день голосования он встретил в хорошем настроении: два дня назад завершены уборочные работы на 40 га земли. А главное радостное событие – в этот день дочь Лейсан подарила ему внука. И дом, который он строит по программе улучшения жилищных условий сельских жителей, тоже радует крестьянина.

«В выборах участвуем всегда, потому что мы сегодня выбираем будущее Татарстана. Жизнь, слава богу, улучшается, дети уже встали на ноги, рождение внуков – особенно большая радость. Пусть все будет спокойно, мирно, с такими пожеланиями участвуем в выборах», – сказал Фарит Гиматдинов.

Его поддержала и жена – Резеда Гиматдинова: «Лишь бы не подвело здоровье, была стабильность, остальное мы сами сделаем, работы мы не боимся».

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.  

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