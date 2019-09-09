Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов: «Только улучшение и развитие!»

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов принял участие в выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва. На избирательный участок № 786 Альметьевска он пришел вместе со своей мамой, пишет местная газета «Знамя труда».

Наиль Маганов заметил, что голосовать – обязанность каждого гражданина. «А позиция нефтяников – это постоянное улучшение и развитие, и другой позиции быть не может», – подчеркнул он.

«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-интегрированный холдинг, бюджетообразующее предприятие Татарстана. Социальная ответственность ПАО «Татнефть» направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, социальную поддержку работников и членов их семей, поддержание благоприятной обстановки в регионах.

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.

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