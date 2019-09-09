После обработки 36 тыс. бюллетеней «Единая Россия» набирает на выборах в Госсовет РТ 85% голосов

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). После обработки почти 35,8 тыс. бюллетеней на выборах в Государственный Совет Татарстана VI созыва лидирует партия «Единая Россия». Она набирает более 85,22% голосов избирателей. Это следует из данных ЦИК РТ на 22.14 8 сентября.

На втором месте находится КПРФ с 6,77% голосов избирателей, на третьем – ЛДПР с 2,70%.

«Коммунисты России» набирают 1,50% голосов, «Справедливая Россия» получает 1,43%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 1,24%, а «Партия Роста» – 0,98%.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

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