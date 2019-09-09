Сельхозярмарки в Менделеевске начнутся с середины сентября

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). С середины сентября в Менделеевском районе начнутся сельскохозяйственные ярмарки, пишут «Менделеевские новости».



В Управлении сельского хозяйства района сообщили, что принять участие в первой ярмарке сезона можно будет уже 14 сентября.



Менделеевцы смогут купить свежие овощи, мясо, мед, сухофрукты, молочные и другие продукты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге старт ярмарок также запланирован на 14 сентября. Управление сельского хозяйства по заявкам населения организует доставку сена, соломы, навоза, зерна и живой скотины.



В другом городе республике – Нижнекамске – ярмарки стартовали с больших распродаж 8 сентября, в день выборов. Производители представили более сорока наименований по сниженным ценам.

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