Фестиваль самозанятых и мастер-классы в сфере бьюти-индустрии провели в Альметьевске

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевске впервые состоялся фестиваль самозанятых, на котором мастер-классы в сфере бьюти-индустрии провела Алиса Тулынина – визажист, «Миссис Мира 2019», посол WorldSkills 2019. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Алиса провела мастер-класс по визажу. В фестивале также приняли участие и обучили всех желающих секретам красоты стилист по волосам Евгений Грачев, ученица Алисы Тулыниной, мастер современных укладок бровей Юлия Кунык, Юлия Нестерова – ведущий мастер сети маникюрных салонов, судья и эксперт международного уровня.

Самозанятый – это явление, которое вызывает интерес у аудитории. Специальный гость фестиваля самозанятых депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов отметил, что налоговый режим дает возможность легализоваться многим людям, которые сегодня находятся в теневом секторе. Смысл идеи заключается в том, чтобы дать возможность людям выйти из тени и обрести легальный заработок.

Татарстан входит в число четырех пилотных регионов, где с 1 января текущего года действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых. На сегодня в Альметьевске зарегистрировано более 1070 самозанятых предпринимателей.

Фестиваль самозанятых прошел при поддержке исполкома Альметьевска, Совета по предпринимательству при Президенте РТ и Центра поддержки самозанятых.

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