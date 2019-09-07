Спасский ансамбль «Сударушка» представил свое творчество в Ульяновской области

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Ансамбль «Сударушка» из села Кузнечиха Спасского района принял участие в региональном музыкальном фестивале дружбы народов «Песни звучат над Черемшаном», пишет газета «Новая жизнь».

Фестиваль проходил в селе Никольском-на-Черемшане Ульяновской области.

Творческое событие объединило многочисленные коллективы художественной самодеятельности не только Ульяновской, но и соседних областей.

Артистов «Сударушки» тепло встречали любители фольклора. За исполнение лирических песен коллективу вручили диплом.

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