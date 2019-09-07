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Татар-информ

9 сентября 2019, 03:10

Здоровье и среда

В Нижнекамске впервые провели марш в поддержку онковыздоравливающих «Зажги ночь»

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Здоровье и среда

В Нижнекамске впервые провели марш в поддержку онковыздоравливающих «Зажги ночь»

Фото: e-nkama.ru

Участие в марше приняли борющиеся с раком, их родные и друзья, врачи, волонтеры и просто неравнодушные горожане.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске впервые провели марш добра и надежды в поддержку онковыздоравливающих «Зажги ночь». В событии приняли участие 300 человек. Шествие состоялось в парке «Семья», там же прошел и концерт. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Замглавы исполкома Нижнекамского района Ильнар Бадретдинов отметил, что руководство города всегда готово помогать людям, оказавшимся в такой тяжелой ситуации.

«Вы делаете правильное дело. Открыто говорите о раке и готовы помочь тем, кто с ним борется – это дорогого стоит», – заметил он.

Участие в марше приняли борющиеся с раком, их родные и друзья, врачи, волонтеры и просто неравнодушные горожане. Участники получили разноцветные фонари: белые достались тем, кто борется с онкологическими заболеваниями, красные несли те, кто помогает или готов поддерживать онковыздоравливающих, золотые зажгли в память о тех, кто скончался из-за болезни.

Руководитель «Без бергэ», организатора акции, Елена Мусаева рассказала, что всего раздали 150 фонариков и их хватило не всем желающим. Например, в последний момент искали фонарик и нашли для 14-летней девочки – она стояла под мостом одна и плакала. Она пришла на акцию, чтобы поддержать маму, которая сейчас лежит в больнице.



«Думаем, что в следующем году акция будет еще масштабнее», – отметила в своем выступлении общественница.

Участница марша Галина Лаптева рассказала, что два года назад во время диспансеризации у нее нашли уплотнение в груди. Женщину направили к онкологу, затем сразу на операцию. Грудь удалили, рак был уже на третьей стадии. Лаптева прошла 18 курсов химеотерапии и до сих пор продолжает лечение. «Ни в коем случае нельзя опускать руки. Живите полной жизнью, несмотря ни на что», – пожелала всем нижнекамка.

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