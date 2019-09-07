В Набережных Челнах на фестивале «ЭкоОсень» проведут сеансы иппотерапии

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В парке Победы Набережных Челнов 14 сентября состоится фестиваль «ЭкоОсень», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Мероприятие начнется в полдень. В этот день гостей события познакомят с технологиями переработки вторсырья и работой общественных экологических организаций, проведут мастер-классы и подвижные игры для детей.



Организаторы подготовили сеансы иппотерапии, катание на лошадях и пони, выставку-ярмарку экологических продуктов и изделий мастеров региона. Будут работать благотворительная ярмарка «Лига добрых людей» и полевая кухня. Кроме того, участники фестиваля смогут оценить концертную программу.



Специалист Прикамского территориального управления Минэкологии РТ Владимир Музафаров отметил, что фестиваль направлен на формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у жителей Набережных Челнов, в том числе и у молодежи.



«Ждем всех неравнодушных к вопросам бережного отношения к природе и охраны окружающей среды», – пригласил всех желающих эколог.

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