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Татар-информ

9 сентября 2019, 05:47

Здоровье и среда

В Набережных Челнах на фестивале «ЭкоОсень» проведут сеансы иппотерапии

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Здоровье и среда

В Набережных Челнах на фестивале «ЭкоОсень» проведут сеансы иппотерапии

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Организаторы подготовили сеансы иппотерапии, катание на лошадях и пони, выставку-ярмарку экологических продуктов и изделий мастеров региона.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В парке Победы Набережных Челнов 14 сентября состоится фестиваль «ЭкоОсень», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Мероприятие начнется в полдень. В этот день гостей события познакомят с технологиями переработки вторсырья и работой общественных экологических организаций, проведут мастер-классы и подвижные игры для детей.

Организаторы подготовили сеансы иппотерапии, катание на лошадях и пони, выставку-ярмарку экологических продуктов и изделий мастеров региона. Будут работать благотворительная ярмарка «Лига добрых людей» и полевая кухня. Кроме того, участники фестиваля смогут оценить концертную программу.

Специалист Прикамского территориального управления Минэкологии РТ Владимир Музафаров отметил, что фестиваль направлен на формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у жителей Набережных Челнов, в том числе и у молодежи.

«Ждем всех неравнодушных к вопросам бережного отношения к природе и охраны окружающей среды», – пригласил всех желающих эколог.

 

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