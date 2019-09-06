Глава Бугульминского района оценил капремонт домов и осмотрел разбитые дороги

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Глава Бугульминского района Линар Закиров совершил рабочий выезд на места, которые упоминались в обращениях жителей. В число проверяемых объектов вошли дороги, отремонтированные по республиканским проектам в прошедшие годы, пишет «Бугульминская газета».



Глава муниципалитета заявил, что все обнаруженные недостатки подрядные организации должны устранить за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Среди объектов – разбитые участки дорог на улицах Воровского, Новобугульминская, Казанская, Некрасова, Комсомольская.



Кроме того, мэр проверил ход реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках программы запланированы работы в 47 домах. При этом 38 зданий расположены в Бугульме, а девять – в районе. На сегодняшний день работы близятся к завершению, на объектах работают три подрядные организации.





Во время выезда Линар Закиров проверил ход капремонта в многоквартирных домах по адресам: ул. Горького, д. 7 и ул. Алиша, д. 3. Во втором из них старший по дому сообщил о проблемах в работе канализационной системы. Представители организации «Бугульма-Водоканал» пообещали устранить все нарушения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.