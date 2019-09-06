Начальником Казанского почтового таможенного поста станет Алексей Тумбинский

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Начальником Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни назначат Алексея Тумбинского. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Приказом Федеральной таможенной службы № 2684-К с 10 сентября 2019 года начальником Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни назначен Алексей Анатольевич Тумбинский», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тумбинский родился 10 марта 1974 года в Казани. В 1997 году закончил Казанский государственный технологический университет.

С 1 июля 1997 года работает в таможенных органах, где занимал должности от инспектора до начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Татарстанской таможни. Имеет звание полковника таможенной службы. Удостоен медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».

Женат. Воспитывает сына и дочь.

До Тумбинского должность начальника Казанского почтового таможенного поста занимал Павел Саксонов.

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