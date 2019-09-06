WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 сентября 2019, 09:30

Наука и образование

В Детском городе КидСпейс школьников научат основам создания бизнеса, маркетинга и рекламы

Наука и образование

В Детском городе КидСпейс школьников научат основам создания бизнеса, маркетинга и рекламы

Занятия будут проводиться бесплатно для детей среднего и старшего школьного возраста.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Самое важное, что нужно будущему предпринимателю — это научить его учиться. И начинать обучение нужно в детстве. У родителей есть три ключевых заблуждения в воспитании будущих предпринимателей. Первое — они делают выбор за ребёнка, не позволяют ему брать на себя ответственность. Второе — требуют идеального результата, не позволяют совершать ошибки. Третье — ограничивают в реализации творческих идей.

А вот минимум того, как родитель может способствовать воспитанию предпринимательского характера. Во-первых, нужно поддерживать инициативы ребёнка, даже когда взрослым они кажутся бессмысленными. Как ребёнок поверит в себя, если в него не верят собственные родители? Во-вторых, важно объяснить ребёнку, что иногда случаются неудачи и не нужно этого бояться. Можно ошибаться, делать выводы и двигаться дальше. При этом нужно аккуратно подстраховать ребёнка, чтобы опыт был поучительным, но не сказался негативно на его здоровье и эмоциональном состоянии. В-третьих, нужно научить ребёнка принимать решения и брать на себя ответственность. Нужно воспитывать ценности! Контролировать, поддерживать, но не подавлять личность. В-четвёртых, очень важен личный пример и понимание, что желание воплотить через детей свои нереализованные мечты нередко приводит к тому, что ребёнок под давлением и влиянием родителей выбирает в будущем сферу деятельности, не соответствующую его интересам. И конечно, всё нужно делать с любовью.

Этой осенью Детский город КидСпейс при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан запускает информационно-игровой курс «Займи идею делом» по обучению предпринимательским навыкам школьников средних и старших классов города Казани. На занятиях дети узнают о компетенциях, которыми должен обладать предприниматель, об основах создания своего бизнеса, маркетинга и рекламы и других составляющих предпринимательской деятельности.

Занятия будут проводиться на территории КидСпейс (г. Казань, стадион «Казань Арена») бесплатно для всех желающих детей среднего и старшего школьного возраста. Для записи на занятие как индивидуально, так и группой (классом) просим обращаться по телефону 226-26-52, 226-26-42.


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