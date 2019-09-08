Глава Минздрава РТ на выборах депутатов Госсовета проголосовал в Бугульме

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ VI созыва в Бугульме. На избирательный участок № 1109 в спорткомплексе «Юность» он пришел с главой района Линаром Закировым, пишет «Бугульминская газета».

«Сегодняшний день для жителей нашей республики имеет большое значение. Все сознательные и социально активные граждане определяют будущее Татарстана, выбирая депутатов Государственного Совета», – подчеркнул глава Минздрава РТ. Он отметил активность бугульминцев на выборах.

Мэр Бугульмы Линар Закиров в свою очередь пожелал, чтобы в парламент республики пришли «настоящие профессионалы, которые конкретными делами показывают, что они за народ – за Татарстан».

В день выборов в Бугульме на избирательных участках была организована бесплатная вакцинация от гриппа всех желающих. Как отметил министр здравоохранения РТ, прививки от гриппа в Бугульме начали делать 4 сентября. Всего в рамках осенней прививочной кампании в Бугульминском районе планируется привить 55 тыс. человек.

В Бугульминской центральной районной был больнице открыт временный избирательный участок.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно и без нарушений.

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