В Альметьевске в день выборов депутатов Госсовета Татарстана прошли международные соревнования ВМХ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, в единый день голосования, в скейт-парке на каскаде прудов жители Альметьевска впервые увидели международные и всероссийские соревнования ВМХ (велосипедный мотокросс, bicycle moto cross по-английски) в дисциплине «парк фристайл» среди мужчин и среди женщин. Об этом пишет местная газета «Знамя труда».

Эта дисциплина – одна из популярнейших на сегодняшний день среди молодежи. Она активно развивается и уже в 2020 году будет представлена в программе Олимпиады в Токио. Сегодня же должна была решиться судьба олимпийских путевок.

За два соревновательных дня прошли выступления почти ста участников из разных регионов России и других стран. В их числе и казанский фристайлер Ирек Ризаев, который занимается этим видом спорта уже десять лет. Он рассказал о тяжелых тренировках, о стремлении попасть на Олимпиаду и похвалил площадку в Альметьевске. Ирек занимает четвертую строчку в мировом рейтинге.

Также выступили представитель Великобритании Джеймс Джонс (7-й номер), пуэрториканец Фабиан Кеннет, Рамирез Джанкарло из Коста-Рики, Константин Андреев из Санкт-Петербурга.

С учетом того, что международная часть соревнований является рейтинговой для отбора на Олимпиаду в 2020 году, болельщики увидели серьезнейшую борьбу и головокружительные трюки. Очень сложные координационные элементы, высокая скорость и амплитуда, эстетика исполнения трюков, необычное видение площадки – все это выступления сильнейших спортсменов во фристайле.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно, без нарушений.

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