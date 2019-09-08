Наблюдатели оценили ход выборов депутатов Госсовета РТ в Нурлатском районе

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Работающий в Тюрнясевском избирательном участке, расположенном в Нурлатском районе Татарстана, наблюдатель Рафик Гильманов заметил, что выборы в Государственный Совет РТ здесь проходили активно и без нарушений. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

В Тюрнясевском избирательном участке работают наблюдатели от Общественной палаты РТ и политических партий. «Выборы проходят активно, без нарушений. Задача наблюдателей – проследить, чтобы на избирателей не было давления со стороны, чтобы люди сами голосовали, а не под чью-то подсказку», – заметил Рафик Гильфанов.

Всего в Татарстане за чистотой выборов следит беспрецедентно большое число наблюдателей – около 18 тыс.

Председатель Тюрнясевского избирательного участка Вера Исхакова также подчеркнула, что выборы проходят организованно. Всего в Нурлате и Нурлатском районе были открыты 16 избирательных участков, включая временный в Нурлатской ЦРБ.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане состоялись выборы Государственного Совета республики VI созыва. Голосование проходило на 2811 избирательных участках. По данным ЦИК РТ, выборы в Татарстане прошли организованно, спокойно, без нарушений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.