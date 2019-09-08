Салютом под песню «Любэ» завершился праздничный концерт в Казани

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На стадионе «Казань Арена» завершился праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, приуроченный к единому дню голосования.

«Вас так много! Это так классно, что вы здесь и, значит, вам не все равно», – со сцены обратилась к зрителям Диана Арбенина.

На концерте выступила Гузель Уразова и ВИА «Волга-Волга». Вышла на сцену Назима, финалистка телевизионного шоу «Песни», затем появился казанский рэпер Slame – победитель второго сезона шоу.

«Я в восторге от концерта, это очень неожиданно и приятно. Пошли всей семьёй на выборы, и потом мы пришли сюда на концерт», – поделилась впечатлениями гостья мероприятия Дина Тимофеева.

Одним из самых зажигательных стало выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Позднее, в 21 час, на сцене появилась всеми ожидаемая группа «Любэ».

Также перед зрителями выступила с речью заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«От имени Президента Республики Татарстан, от всего Правительства и Государственного Совета республики позвольте поблагодарить вас за участие в выборах. Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию, за ваше единение, за наше взаимодействие», – сказала перед выступлением группы «Любэ» вице-премьер РТ.

Сегодня, 8 сентября, в Казани прошли выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва, а также дополнительные выборы депутата Казанской городской Думы по Кулагинскому избирательному округу. Жители столицы РТ могли в течение дня воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте и посетить бесплатный концерт на стадионе «Казань Арена».

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