В Нурлатах проголосовали участники песенного коллектива «Жырлы кунель»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Председатель совета ветеранов села Нурлаты Зеленодольского района и одновременно председатель местной общественной организации «Ак калфак» Роза Ягудина пришла на участок для голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана вместе с песенным коллективом «Җырлы кунель». Именно ее стараниями в Нурлатах создан и успешно действует хор ветеранов, пишут «Новости Зеленодольска».

«Мы активные люди. Всегда в авангарде, верим в наше государство, осознаем свою гражданскую ответственность. Для меня никогда не стоял вопрос – голосовать или нет. Конечно, голосовать! Я учитель, воспитываю чувство гражданственности и в детях. Если ты гражданин, ты должен исполнить свой долг», – заявила Роза Ягудина.

Поднять на селе авторитет художественной самодеятельности и вернуть былую славу хору ветеранов – таких целей добиваются сегодня активисты Нурлатского сельского поселения. В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века Нурлатский клуб славился сильными выступлениями, его коллективы неизменно возвращались с республиканских конкурсов с наградами. Возродить былые традиции и вернуть активистов на сцену решили бывшие педагоги, музыканты, соцработники.

В местной библиотеке при содействии совета ветеранов сформировался клуб по интересам, который перерос в хор «Жырлы кунель» («Песенная душа»). К ним присоединилась досуговая спортивно-интеллектуальная группа «Яшь яракляр».

В Татарстане прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. В республике были открыты 2 тыс. 811 избирательных участков. В татарстанский парламент избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Выборы прошли при высокой явке избирателей.

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