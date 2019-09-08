Настоятель Духосошественского храма: «Чтобы было отрадно за Отчизну, мы должны быть активными»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 8 сентября, настоятель Духосошественского храма Казани, благочинный I Казанского благочинического округа протоиерей Алексей Чубаков проголосовал на выборах депутатов Госсовета Татарстана на своем избирательном участке № 353 в казанской школе № 72.

На выборы священнослужитель пришел вместе с женой и сыном, пишет журнал «Татарстан».

«Сегодня замечательный день. Я пришел на выборы с супругой и сыном. Чуть попозже придут наши старшие девочки, которые учились в этой школе. Важно, чтобы дети понимали, что активная гражданская позиция необходима», – подчеркнул отец Алексей.

И добавил: «Чтобы было отрадно и радостно за Отчизну, мы должны быть активными. “Худой гражданин земного Отечества и небесного недостоин“, – сказал один из святителей. Мы должны быть достойны. Отдать свой голос на выборах – значит проявить ответственность, которую каждый из нас должен ощущать за свою страну, свою республику, свой город».

«Когда человек жалуется, что что-то не так, он должен спросить себя: “А что я сделал для того, чтобы стало лучше?“ Наша ответственность перед страной в этом смысле велика, как и у каждого человека, который надеется на ее великое будущее», – резюмировал настоятель Духосошественского храма Казани.

В Татарстане прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ. В республике были открыты 2 тыс. 811 избирательных участков. В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Выборы прошли при высокой явке избирателей.

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