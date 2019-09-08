В Зеленодольске каждые 15 минут выходили новости о выборах депутатов Госсовета

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня выборы в Государственный Совет Татарстана освещали десятки средств массовой информации крупнейшего медийного сообщества республики – АО «Татмедиа». С раннего утра на избирательных участках работали и зеленодольские журналисты, пишут «Новости Зеленодольска».

«В Зеленодольске работают несколько филиалов “Татмедиа“. В преддверии выборов провели общую творческую летучку, обсудив, как интереснее для зрителей и читателей подавать информацию, чтобы зеленодольцы и жители республики (ведь свои новости мы отправляем и в Казань) были в курсе происходящего весь день», – рассказала руководитель информационного центра «Зеленый Дол» Татьяна Витовская.

В 7 часов утра съемочная группа телекомпании «Зеленый Дол» отправилась в одно из самых крупных поселений района – поселок городского типа Васильево. Они застали васильевцев, пришедших голосовать самыми первыми, в том числе и главу района Александра Тыгина.

Затем узнали, как проголосовали победители конкурса телекомпании к 100-летию ТаССР – жители села Нурлаты. Передали репортажи из Больших Ачасыр и Кугеевского.

И, конечно, журналисты «Зеленодольской правды» и «Зеленого Дола» вели репортажи сразу с нескольких городских участков. Уже побывали в роддоме и узнали, что здесь проголосовали 15 пациенток отделения патологии беременных и послеродового отделения. Встретились на избирательном участке с педагогом Зеленодольского механического колледжа Валерием Кортуновым, воспитавшим призеров чемпионата России по стандартам WordSkills.

Новости о выборах депутатов Госсовета на сайте zpravda.ru и во всех социальных сетях зеленодольских изданий выходили практически каждые 15 минут.

В Татарстане 8 сентября прошел единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Выборы прошли при высокой явке избирателей.

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