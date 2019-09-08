Вокалистки дуэта «Гулляр» проголосовали на выборах в Госсовет Татарстана в Агрызском районе

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сестры-близнецы Гульназ и Гульчачак Хамидуллины, вместе составляющие вокальный дуэт «Гулляр», приехали проголосовать за депутатов Госсовета Татарстана в родное зело Иж-Бобье Агрызского района Татарстана. Об этом пишет местная газета «Агрызские вести».

Окончив Казанский институт культуры и искусств, артистки уже семь лет живут и работают в столице. Ни разу еще они не пропускали выборы. И на выборы депутатов Госсовета приехали проголосовать в родное село.

«Считаем, что участие в выборах – это долг каждого сознательного гражданина. Мы верим, что республику ждет еще много положительных новшеств, поэтому свои голоса отдали самым достойным», – сказали после голосования сестры-близнецы.

В этот день на избирательном участке № 475, расположенном в Иж-Бобьинском доме культуры, вместе с близнецами голосовали их родители и брат Булат, которые также стараются не пропускать выборы и приходят на участок, как на праздник.

В Татарстане 8 сентября прошел единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Выборы прошли при высокой явке избирателей.

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