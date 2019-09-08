(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Вторым обладателем тюбетейки лучшего игрока «Ак Барса» стал нападающий Михаил Фисенко. По мнению первого обладателя тюбетейки Адама Рейдеборна, Фисенко был лучшим на площадке в матче против «Сочи».

«Победа номер два, и тюбетейка уходит лучшему сегодняшнему игроку... под номером 11», – сказал Рейдеборн в раздевалке.

Главный тренер, заведший традицию после победы над «Йокеритом», в победной речи был довольно спокоен: «Бывают такие игры, когда мы играем хорошо и проигрываем, а бывают такие, когда играем плохо и выигрываем. Сегодня вы были молодцы».

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