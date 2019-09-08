WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 сентября 2019, 23:48

Общество

Покоритель Северного полюса Фидус Асхадуллин принял участие в выборах Госсовета РТ

Рекомендуем

Общество

Покоритель Северного полюса Фидус Асхадуллин принял участие в выборах Госсовета РТ

Полярник поделился впечатлениями от того, каким стал город Лаишево сегодня.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В выборах депутатов Госсовет Татарстана в Лаишевском районе принял участие покоритель Северного полюса, Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин. Об этом пишет местная газета «Камская новь».

Фидус Асхадуллин поделился впечатлениями от того, каким стал город Лаишево сегодня. «Вот рядом стоит Лаишевская школа № 2. Какой красивой она стала! Это радует. А как красиво в нашем городе: кругом цветы, красивая набережная. Я за продолжение обновления нашей республики», – подчеркнул лаишевец.



Фидус Асхадуллин 9 августа 1977 года в составе экипажа атомохода отправился в поход к Северному полюсу. Ему поручили установить десятиметровый флагшток для поднятия флага СССР в самой северной точке Земли. Он и мастер-ремонтник Шпринг первыми спустились на лед. За это указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1977 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Ранее Герой Советского Союза Борис Кузнецов, проживающий в Лаишеве, обозначил главные задачи депутатов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Зеленодольске каждые 15 минут выходили новости о выборах депутатов Госсовета
Новости дня
00:36
Фермеры деревни Татарское Муллино Алькеевского района проголосовали за стабильность

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

00:27
Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов: «Только улучшение и развитие!»

Руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний России пришел на выборы вместе с матерью.

00:20
После обработки 36 тыс. бюллетеней «Единая Россия» набирает на выборах в Госсовет РТ 85% голосов

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоялись в воскресенье, 8 сентября.

8.09 23:48
Покоритель Северного полюса Фидус Асхадуллин принял участие в выборах Госсовета РТ

Полярник поделился впечатлениями от того, каким стал город Лаишево сегодня.

8.09 23:42
Глава Минздрава РТ на выборах депутатов Госсовета проголосовал в Бугульме

В день выборов в Бугульме на избирательных участках была организована бесплатная вакцинация от гриппа всех желающих.

8.09 23:32
В Альметьевске в день выборов депутатов Госсовета Татарстана прошли международные соревнования ВМХ

Велосипедный мотокросс является сейчас одной из самых популярных среди молодежи дисциплин.

8.09 23:26
Наблюдатели оценили ход выборов депутатов Госсовета РТ в Нурлатском районе

В Тюрнясевском избирательном участке работали наблюдатели от Общественной палаты РТ и политических партий.

8.09 23:18
Явка в Набережных Челнах на выборах в Госсовет Татарстана составила 71,12%

В Набережных Челнах началась обработка бюллетеней.

8.09 23:10
Салютом под песню «Любэ» завершился праздничный концерт в Казани

В бесплатном концерте, приуроченном к единому дню выборов, помимо «Любэ» приняли участие Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», ВИА «Волга-Волга»,

8.09 22:58
В Нурлатах проголосовали участники песенного коллектива «Жырлы кунель»

Хор ветеранов был создан усилиями главы совета ветеранов и местной общественной организации «Ак калфак» Розы Ягудиной.

8.09 22:48
Настоятель Духосошественского храма: «Чтобы было отрадно за Отчизну, мы должны быть активными»

Отец Алексей Чубаков пришел на выборы депутатов Госсовета РТ вместе с женой и сыном.

8.09 22:40
В Зеленодольске каждые 15 минут выходили новости о выборах депутатов Госсовета

В преддверии выборов работающие в городе филиалы АО «Татмедиа» провели общую летучку.

8.09 22:32
Вокалистки дуэта «Гулляр» проголосовали на выборах в Госсовет Татарстана в Агрызском районе

Чтобы принять участие в выборах, сестры-близнецы приехали в родное зело Иж-Бобье.

8.09 22:26
В Мамадыше украинка впервые приняла участие в выборах на территории России

Возможность проголосовать на выборах для Юлии Муртазиной символизирует начало новой жизни.

8.09 22:22
В Аксубаевском районе РТ по предварительным подсчетам проголосовали 90% избирателей

В территориальной избирательной комиссии района отметили активную явку избирателей.

8.09 22:16
Вторым обладателем тюбетейки лучшего игрока «Ак Барса» стал нападающий Михаил Фисенко

Традицию завел Дмитрий Квартальнов после победы над «Йокеритом».

8.09 22:12
Явка на выборах в Рыбно-Слободском районе составила 92%

Из 20 тыс. 758 зарегистрированных избирателей в муниципалитете правом голоса воспользовались 19 тыс. 110.

8.09 22:07
Российский политтехнолог Марат Баширов назвал Единый информационный центр РТ «новацией»

Единый информационный центр РТ своей работой способствовал прозрачности выборов.

8.09 22:04
В Дрожжановском районе во время выборов провели «День добрых дел»

Волонтеры помогли пожилым людям воспользоваться правом голоса и прийти на избирательный участок, а затем выполнили для них тяжелую работу по дому.

8.09 21:58
70% нижнекамцев, проголосовавших на выборах, заполнили анкеты по программе «Наш двор»

В Нижнекамске одновременно с выборами депутатов Госсовета Татарстана проходило анкетирование в рамках республиканского проекта.

8.09 21:54
Герой Советского Союза Борис Кузнецов обозначил главные задачи депутатов

Заслуженный ветеран Великой Отечественной войны принял участие в выборах в Лаишевском районе.

8.09 21:50
Худрук оркестра La Primavera Рустем Абязов: «Важно, кто делает политику в стране»

Рустем Абязов – человек с активной позицией, за всю свою жизнь он ни разу не пропустил выборы.

8.09 21:46
Пестречинские избиратели пришли на выборы Госсовета РТ «скандинавской походкой»

Несмотря на день голосования, члены клуба не стали нарушать традиции и перед походом на избирательный участок сделали несколько кругов по стадиону.

8.09 21:42
Мидхат Шагиахметов: ЦИК Татарстана проверяет все информационные фейки

Представители некоторых политических партий опираются больше на эмоции, а не на факты, заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.

8.09 21:32
По данным экзитполов, «Единая Россия» побеждает на выборах в Госсовет РТ с пятикратным перевесом

Социологи считают, что четверть избирателей Татарстана разделяют идеи социальной справедливости.

События