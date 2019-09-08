Покоритель Северного полюса Фидус Асхадуллин принял участие в выборах Госсовета РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В выборах депутатов Госсовет Татарстана в Лаишевском районе принял участие покоритель Северного полюса, Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин. Об этом пишет местная газета «Камская новь».



Фидус Асхадуллин поделился впечатлениями от того, каким стал город Лаишево сегодня. «Вот рядом стоит Лаишевская школа № 2. Какой красивой она стала! Это радует. А как красиво в нашем городе: кругом цветы, красивая набережная. Я за продолжение обновления нашей республики», – подчеркнул лаишевец.





Фидус Асхадуллин 9 августа 1977 года в составе экипажа атомохода отправился в поход к Северному полюсу. Ему поручили установить десятиметровый флагшток для поднятия флага СССР в самой северной точке Земли. Он и мастер-ремонтник Шпринг первыми спустились на лед. За это указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1977 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Ранее Герой Советского Союза Борис Кузнецов, проживающий в Лаишеве, обозначил главные задачи депутатов.

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