(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Российский политтехнолог Марат Баширов назвал Единый информационный центр РТ «новацией». Его работа, в частности, позволила услышать мнение представителей исполнительных органов власти, партий, общественности, населения. Об этом президент некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства», член экспертного совета Комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике заявил сегодня на пресс-конференции.

«Явка на выборах в Татарстане достаточная, чтобы признать их легитимными. Выборы прошли в достаточно прозрачной атмосфере. Даже с точки зрения того, что я вижу впервые – вот такой организованный информационный центр, которые работает долгие часы. Мы привыкли, что это функционирует в ЦИК, где каждый час кто-то выходит и что-то рассказывает, немного скучная обстановка. Здесь у вас такая новация. Вы можете послушать и представителей исполнительных органов власти, партий, общественности, населения», – отметил спикер.

Баширов рассказал, что сегодня побывал на нескольких избирательных участках в Татарстане – на четырех в Казани и в селе Большие Кабаны Лаишевского района. «Первое, что на себя обращает внимание, – это спокойная обстановка. Здесь высокая организация, совершенно другое отношение избирателей, люди идут спокойно голосовать, хорошая навигация», – подчеркнул он.

В Татарстане прошли выборы депутатов Государственного Совета РТ. В республике были открыты 2 тыс. 811 избирательных участков.

В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам.

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