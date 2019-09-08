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Татар-информ

8 сентября 2019, 22:26

Общество

В Мамадыше украинка впервые приняла участие в выборах на территории России

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Общество

В Мамадыше украинка впервые приняла участие в выборах на территории России

Фото: газета

Возможность проголосовать на выборах для Юлии Муртазиной символизирует начало новой жизни.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Жительница Мамадыша Юлия Муртазина впервые приняла участие в выборах. Украинка по национальности получила российское гражданство только в этом году и сразу же решила воспользоваться своим конституционным правом, передает «Мамадыш-информ».

Возможность проголосовать на выборах для Юлии Муртазиной «символизирует начало новой жизни в России». Этого дня она ждала четыре года. Она участвовала в голосовании как российская гражданка, одной из первых придя со своей семьей на избирательный участок.

Шесть лет тому назад Юлия познакомилась с супругом, жителем Мамадыша, в Турции, когда они оба работали гидами. За эти годы пара создала семью, переехала в Мамадыш, у них родился сын. 7 марта 2019 года Юлия смогла получить паспорт РФ.

Супруги Муртазины признаются, что вопрос, идти или не идти на выборы, перед ними не стоял. Свое будущее они связывают только с Татарстаном.

«Прежде всего я чувствую большую ответственность за себя, за нашу семью, за наше будущее. Поэтому и хочется стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Своим голосом на выборах каждый строит будущее», – отметила Юлия.

Мамадыш украинка назвала городом возможностей. «Здесь я смогла реализоваться, найти любимую работу. Уже в России родила сына. Эти и другие события превратили для меня наш Татарстан в республику, которую я называю домом. А Россия стала для меня второй Родиной», – сказала жительница Мамадышского района.

 

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