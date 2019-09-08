В Аксубаевском районе РТ по предварительным подсчетам проголосовали 90% избирателей

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе РТ подвели предварительные итоги явки избирателей на выборах депутатов Госсовета Татарстана. По последним данным территориальной избирательной комиссии района, на 20 часов явка избирателей составила 90,6%. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.



В территориальной избирательной комиссии отметили активную явку избирателей. Жалобы на выборах в ТИК не поступали. В 20 часов в Аксубаевском районе закрылись 47 избирательных участков. Специалисты приступили к подсчету голосов.



Сегодня в Татарстане прошел единый день голосования. За чистотой выборов следил беспрецедентно большое число наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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