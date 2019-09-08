Явка на выборах в Рыбно-Слободском районе составила 92%

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Ровно в 20 часов закрылись все 47 избирательных участков в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Итоговая явка по муниципальному образованию на выборах в Госсовет РТ оставила 92,06%. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.



Таким образом, из 20 тыс. 758 зарегистрированных избирателей правом голоса воспользовались 19 тыс. 110 человек.



В Татарстане 8 сентября состоялся единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Выборы прошли при высокой явке избирателей.

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