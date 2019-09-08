Мидхат Шагиахметов: ЦИК Татарстана проверяет все информационные фейки

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Центральная избирательная комиссия Татарстана проверяет все информационные фейки. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Предвыборная кампания в Татарстане прошла организованно и спокойно, подчеркнул спикер. «Тем не менее сегодня, в день голосования, в сети распространялись информационные вбросы, фейки, непроверенная информация. Все сообщения Центральной избирательной комиссией и территориальными избирательными комиссиями в республике тщательно проверяются, им дается правовая оценка», – добавил он.

Шагиахметов заметил, что в период избирательной кампании ЦИК РТ призывал участников этого процесса вести честную предвыборную борьбу, демонстрировать высокую политическую культуру. «Однако представители некоторых политических партий опираются скорее на эмоции, а не на факты», – заключил он.

В Татарстане прошли выборы депутатов Государственного Совета VI созыва. В республике были открыты 2 тыс. 811 избирательных участков.

В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам.

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