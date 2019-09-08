В Дрожжановском районе во время выборов провели «День добрых дел»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе РТ единый день голосования совпал с благотворительной акцией «День добрых дел», организованный в рамках «Осенней недели добра». Об этом пишет газета «Туган Як».



В этот день юные волонтеры помогли пожилым людям района воспользоваться правом голоса и прийти на избирательный участок, а затем выполнили для них тяжелую работу по дому: выкопали огород, собрали урожай, провели уборку и так далее.



На избирательном участке № 1369 библиотекари центральной районной библиотеки предложили избирателям принять участие в «Ромашке добрых дел», где на каждом лепестке было указано, какое доброе дело должен совершить человек.



Педагогу Стародрожжановского многопрофильного лицея Альфинур Амирхановой достался лепесток, в котором ей предложили помочь больному ребенку, отправив SMS-сообщение, что она и сделала.



Издание отмечает, что «День добрых дел» состоялся во всех сельских поселениях района.

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