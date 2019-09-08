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Татар-информ

8 сентября 2019, 21:58

Общество

70% нижнекамцев, проголосовавших на выборах, заполнили анкеты по программе «Наш двор»

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Общество

70% нижнекамцев, проголосовавших на выборах, заполнили анкеты по программе «Наш двор»

Фото: nkpravda.ru

В Нижнекамске одновременно с выборами депутатов Госсовета Татарстана проходило анкетирование в рамках республиканского проекта.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). 70% жителей Нижнекамска, проголосовавших на выборах депутатов Госсовета РТ, приняли активное участие в анкетировании по программе «Наш двор». Об этом пишет газета «Нижнекамская правда».

На избирательных участках работали волонтеры, которые раздавали людям анкеты. Нижнекамцы могли указать важность того или иного вида благоустройства по десятибалльной шкале, указав адрес своего двора и дома. Свое предложение можно было оставить в специальном ящике.

По словам волонтеров, который работали на участке, расположенном в Доме народного творчества, 70% нижнекамцев, пришедших на выборы, приняли участие и в анкетировании.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что у руководства района имеется прекрасная возможность услышать пожелания людей.

«Это очень хорошая инициатива, уверен, что сегодня она найдет широкий отклик у нижнекамцев. Со следующего года мы уже будем масштабно, системно и качественно реализовывать пожелания и наказы наших жителей», – заверил глава района.

 

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