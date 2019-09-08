Фазлеева перед выступлением «Любэ»: «Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила собравшихся у стадиона «Казань Арена» жителей Казани и поблагодарила их за активное участие в выборах в Государственный Совет РТ.

«От имени Президента Республики Татарстан, от всего Правительства и Государственного Совета республики позвольте поблагодарить вас за участие в выборах. Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию, за ваше единение, за наше взаимодействие», – сказала перед выступлением группы «Любэ» Лейла Фазлеева.

На праздничном концерте перед «Казань Ареной» выступают звезды российской эстрады. Концерт завершится праздничным салютом в 22 часа.

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