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Татар-информ

8 сентября 2019, 21:32

Политика

По данным экзитполов, «Единая Россия» побеждает на выборах в Госсовет РТ с пятикратным перевесом

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Политика

По данным экзитполов, «Единая Россия» побеждает на выборах в Госсовет РТ с пятикратным перевесом

Фото: Владимир Васильев

Социологи считают, что четверть избирателей Татарстана разделяют идеи социальной справедливости.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Согласно данным социологических опросов, «Единая Россия» на выборах в Госсовете РТ набрала в пять раз больше голосов, чем ее ближайший оппонент – партия КПРФ. Однако четверть всех избирателей республики разделяют так называемую «левую повестку» в политике, что необходимо учитывать депутатам нового парламента Татарстана. Об этом сказал журналистам заведующий кафедрой госуправления и социологии КНИТУ (КХТИ) Андрей Тузиков.

«Если мы просуммируем “левую повестку”, то увидим, что очень заметная доля голосов отдана за идеи подобного рода. КПРФ и “Коммунисты России” вместе набирают свыше 16% а если добавим ”эсеров” («Справедливую Россию» – прим. Т-и), статистика перевалит за 20%. В целом более четверти наших избирателей склоняются к идеям социальной справедливости, и не учитывать это новому парламенту нельзя. Это социальный запрос», – подчеркнул эксперт.

По данным экзитполов, «Единая Россия» на выборах в Госсовет РТ набрала 69,9% голосов избирателей, на втором месте КПРФ с 12,7%, на третьем ЛДПР – 4,7%. «Справедливая Россия» на выборах набрала 4,3% голосов, «Коммунисты России» – 3,8%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,5%, а «Партия Роста» – 2,1% голосов.

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