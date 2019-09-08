Павел Соломонов назвал выборы в Татарстане честными и легитимными

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Выборы в Татарстане прошли честно и легитимно. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ региональный координатор Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» по РТ Павел Соломонов.

«Мы можем назвать эти выборы честными, чистыми и легитимными», – подчеркнул Соломонов.

В течение дня региональный ситуационный центр Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» собирал информацию о возможных нарушениях со всех избирательных участков, добавил представитель общероссийского общественного движения «Корпус “За чистые выборы”» по РТ Тимур Какохо.

«Координаторы в ситуационном центре сегодня получали информацию о предполагаемых нарушениях как со стороны наблюдателей, так и из средств массовой информации и соцсетей. Предполагаемые нарушения носили разный характер – начиная от режима работы избирательного участка, пломбировки урн и комплексов обработки бюллетеней», – рассказал спикер.

Какохо отметил, что многие данные не подтвердились. «Мы связывались с наблюдателями, они на протяжении всего дня присылали нам фото- и видеоматериалы, которые разместили в соцсетях. Были нарушения, которые мы зафиксировали. Например, на одном из избирательных участков не были прошиты и пронумерованы книги избирателя. Наш наблюдатель сделал замечания, все это исправили. Были незначительные обращения, касающиеся того, что тот или иной заинтересованный наблюдатель мешал работе участковой избирательной комиссии, пытался посмотреть книги, где содержатся персональные данные граждан», – проинформировал он.

Какохо также привел в пример поступившую информацию о том, что один из избирательных участков начал работу с 8 часов утра. «Мы немедленно связались с нашим наблюдателем, он прислал фото- и видеоматериалы, которые подтверждали, что избирательный участок работает», – сообщил он.

«В целом по возможным нарушениям, которые мониторили, можем сказать, что они имели место быть, но могу с уверенностью сказать, что они серьезного влияния на окончательные итоги не окажут», – продолжил Соломонов.

По его словам, представители корпуса не вправе давать политическую оценку поступившей информации, только правовую. «У нас будет собрана статистика и даны по ней комментарии. Вся информация будет представлена общественности», – заметил он.

В целом по России от корпуса «За чистые выборы» на участки были направлены 11 тыс. наблюдателей, среди них – более 2 тыс. от регионального отделения в Татарстане. «Это больше, чем в любом другом регионе. Нашему наблюдателю была дана функция арбитра избирательного процесса. Его задача – соблюдение выборного законодательства», – заключил Соломонов.

В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов. Это 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам.

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