«Единая Россия» по данным экзитполов набрала почти 70% голосов избирателей Татарстана

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). По данным социологических опросов, «Единая Россия» на выборах в Государственный Совет Татарстана получила около 70% голосов избирателей. Об этом сообщил журналистам заведующий кафедрой госуправления и социологии КНИТУ (КХТИ) Андрей Тузиков.

«”Единая Россия” по отзывам набирает 69,9%, на втором месте КПРФ с 12,7%, на третьем месте ЛДПР – 4,7%», – сказал Тузиков.

По его словам, «Справедливая Россия» на выборах набрала 4,3% голосов, «Коммунисты России» – 3,8%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,5%, а «Партия Роста» – 2,1% голосов.

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