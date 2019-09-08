Глава Аксубаевского района сделал прививку от гриппа на избирательном участке

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, в день выборов депутатов в Госсовет РТ, на четырех избирательных участках в пгт Аксубаево можно было пройти вакцинацию от гриппа. Глава района Камиль Гилманов воспользовался этой возможностью на участке № 573, приехав туда вместе с министром спорта РТ Владимиром Леоновым. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Камиль Камалович отметил, что в эти осенние дни необходимо более тщательно заботиться о своем здоровье. «Это очень удобно – прийти проголосовать и сразу сделать вакцинацию», – оценил комфорт глава района.





Главврач ЦРБ Марсель Ислямов сообщил, что получить прививку можно было на четырех избирательных участках райцентра. «Не все воспринимают вакцинацию как необходимую меру профилактики, но ставить прививку все-таки нужно», – отметил важность процедуры для здоровья человека специалист.



Вакцины от гриппа делали медицинские работники. Перед прививкой они осматривали желающих вакцинироваться и проверяли наличие или отсутствие противопоказаний (в том числе повышенной температуры). Все вакцины вводились бесплатно.

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