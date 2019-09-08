Владимир Чагин: Не голосовать, а потом критиковать работу политиков — проще всего

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Участвуя в выборах, каждый татарстанец может повлиять на жизнь жителей республики и сделать ее лучше. Такое мнение о выборах в Государственный совет Республики Татарстан высказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

«Ещё утром я был далеко от Татарстана в рабочей поездке, но с удовольствием прилетел в родную республику, чтобы проголосовать, выразить своё мнение. Ведь проще всего не делать этого, а потом критиковать действия политиков. Каждый может сделать нашу жизнь лучше, я считаю, что это правильно — вести подобный активный образ жизни», — рассказал Чагин.

Ранее в этом же избирательном участке (№ 42) проголосовали министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно, а в прошлом году на этом же избирательном участке свои голоса отдавали экс-тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов и нападающий казанского хоккейного клуба Данис Зарипов.

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