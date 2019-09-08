Герой Советского Союза Борис Кузнецов обозначил главные задачи депутатов

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Лаишеве в выборах в Госсовет РТ принял участие Герой Советского Союза Борис Кузнецов. На избирательный участок он прибыл вместе со своей супругой Альфией Султановной, пишет местная газета «Камская новь».



«Сегодняшний день для всех жителей Татарстана имеет громадное значение. Мы избираем депутатов Татарстана. Они делают все, чтобы народ республики жил хорошо», – обратился к присутствующим Борис Кузнецов.



Герой Советского Союза поинтересовался, как идут выборы, высока ли явка избирателей. Обратил внимание на то, что пока в мире все спокойно, но обстановка напряженная. И пошутил: «Если кто хочет быть Президентом, должен знать: прежде всего нужно иметь крепкое здоровье».





На вопрос, что придает ему силы, ветеран ответил: «Часто бываю в школах, институтах, заводах. Много езжу по сельхозпредприятиям. Я всегда с народом, всегда с людьми. Получаю удовольствие от общения с ними. Это и придает мне силы».



Говоря о выборах, участние Великой Отечественной признался, что ждет от депутатов работы, нацеленной на решение всех народных нужд.



«Жилищное хозяйство, воспитание нашей молодежи, благополучие людей – во многом это зависит от депутатов, которые должны работать в массе народа, встречаться с народом. Это главная задача депутатов», – добавил Борис Кузнецов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.