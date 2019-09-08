Худрук оркестра La Primavera Рустем Абязов: «Важно, кто делает политику в стране»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов проголосовал на избирательном участке № 58 в лицее № 5. Народный артист Татарстана посетил участок, возвращаясь в Казань из Нижнего Новгорода.



Рустем Абязов – человек с активной позицией, за всю свою жизнь он ни разу не пропустил выборы.





«Очень интересуюсь политикой – и в России, и за рубежом. Считаю немаловажным, кто именно ее делает в нашей стране. И как руководитель учреждения я подаю этим пример коллективу», – сказал Рустем Абязов.

Маэстро рассказал, что в голосовании также приняли участие все музыканты оркестра.



«Результаты зависят от каждого избирателя. Есть сегодня граждане, которые не верят в прозрачность и честность этого процесса, но придет время, и они поверят. Считаю, нужно начинать делать этой сейчас», – сказал маэстро.

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