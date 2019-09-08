Политолог Михаил Виноградов: «Для выборов по стране в Татарстане ожидаемо высокая явка»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Более 58% татарстанцев проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва на 18 часов. Для выборов по стране это высокая явка и ожидаемая для Татарстана. Об этом на пресс-конференции по видеосвязи в Едином информационном центре РТ заявил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Такая явка ожидаема в случае Татарстана, может быть, для других регионов она была бы сенсационно высокой», – сказал политолог.

Виноградов подчеркнул, что избирательная кампания в Татарстане прошла достаточно спокойно. «Мощного выплекса политизации не происходило. С другой стороны, не было подчеркнутого засушивания споров, во время выборов было много интересных дискуссий, разных идей, роликов», – добавил он.

По мнению спикера, проходящие выборы подтверждают устойчивость, которая существует в Татарстане. «Система управления рисками существует, и всплеска негатива, соизмеримого с тем, что было в крупных городах, прежде всего в Москве, мы не увидели», – подытожил он.

В республиканский парламент избираются 100 депутатов: 50 — по единому республиканскому избирательному округу, 50 — по одномандатным избирательным округам.

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