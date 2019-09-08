Чемпионка мира по пауэрлифтингу Айгуль Ситдикова проголосовала на выборах в Зеленодольске

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пауэрлифтингу Айгуль Ситдикова из Зеленодольска пришла на избирательный участок в хорошем настроении и сделала свой выбор в пользу одного из кандидатов в депутаты Госсовета РТ. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Айгуль – улыбчивый, оптимистичный человек, а еще она — сильная женщина, способная поднять три собственных веса (на чемпионате мира Айгуль выжала штангу весом 156 кг). Спортсменка живет в Зеленодольске, воспитывает двух дочерей, в этом году они пойдут в «Малышкину школу», а в следующем году – в первый класс.



«И мне не все равно, что ждет республику. Мы должны сделать свой выбор. Даже если ошибемся, в любом случае, это будет человек, которого мы сами выбрали», – сказала чемпионка.



Нынешний год был напряженным для Айгуль: она в третий раз выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу в Токио, где в очередной раз установила мировой рекорд. Сейчас спортсменка работает тренером-преподавателем и готовится к чемпионату мира по троеборью, который состоится через два месяца в Дубае.



«Хочется, чтобы наши депутаты тоже ставили рекорды, трудились честно и сумели получить общественное признание», – пожелала Айгуль Ситдикова.

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