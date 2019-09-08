Альметьевские артисты уличного театра проголосовали на выборах в сценических образах

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Артисты уличного театра «Легкие крылья» с креативностью подошли к выборам депутатов в Госсовет РТ и пришли на избирательный участок в театральных костюмах, сообщает газета «Знамя труда».

Белый грим, яркие глаза и экстравагантные костюмы сразу же привлекли внимание как избирателей, так и членов комиссии. Взрослые и дети реагировали одинаково: улыбались и снимали на камеры, спешили сфотографироваться.

Актер Денис Детистов — он был в образе капитана Играйбурга — рассказал, что идея прийти на выборы в образах принадлежит художественному руководителю театра.

«Это превосходная идея, потому что выборы должны быть праздником, а какой же праздник без артистов, клоунов. Также связано с тем, что 2019 год — год театра, — рассказал мужчина. — Я рад, что смог поднять настроение всем, кто меня увидел».

Ирина Фадеева, пришедшая на выборы в образе Белой феи, подчеркнула, что было бы неправильно, если бы они не проявили активность и не подарили жителям радость на столь важном мероприятии.

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