В Нурлате к выборам в Госсовет РТ армянская диаспора испекла торт в виде татарстанского триколора

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Выборы в Госсовет Татарстана в Нурлате стали поводом для встречи представителей разных национальностей в Доме дружбы народов, передает «Нурлат-информ».



Так, в честь Единого дня голосования уроженец Азербайджана Абсалям Ахмедов принес традиционное для его народа блюдо – шекербуру.

Представительница чувашского объединения Валентина Матросова угостила всех присутствующих курником, а Суфия Махмутова испекла татарское национальное блюдо – хворост.



Особое место на праздничном столе занял торт с изображенным на нем флагом Татарстана, который приготовила представительница армянского народа Сати Шахназарян. Чаепитие завершилось совместным исполнением песни «Мин яратам сине, Татарстан» под аккомпанемент гармони Суфии Махмутовой.



К выборам в Нурлате приурочили и многочисленные сельскохозяйственные ярмарки.

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